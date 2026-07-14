Минюст предложил перевести услуги ЗАГС на реестровую модель

В Минюсте пояснили, что она будет выдаваться в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия и на бумажном носителе по просьбе заявителя. Такую выписку можно будет использовать в российских организациях, не подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органах иностранных государств.