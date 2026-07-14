Минюст предложил перевести услуги ЗАГС на реестровую модель
Минюст России опубликовал законопроект о переходе органов ЗАГС с бумажной на реестровую модель предоставления государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Законопроект предусматривает возможность получения всех документов о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. Кроме того, предлагается ввести новый документ – выписку из Единого государственного реестра ЗАГС.
В Минюсте пояснили, что она будет выдаваться в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия и на бумажном носителе по просьбе заявителя. Такую выписку можно будет использовать в российских организациях, не подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органах иностранных государств.
При этом обязательная выдача бумажного свидетельства о рождении сохранится, поскольку именно этот документ удостоверяет личность ребенка до достижения 14-летнего возраста. В Минюсте отмечают, что переход на реестровую модель позволит сократить временные и финансовые затраты граждан при обращении в органы ЗАГС.
23 июня председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании комитета палаты по соцполитике и Палаты молодых законодателей заявила, что пошлина за регистрацию брака «снижает градус торжества», поэтому необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. Она также предложила, чтобы выпадающие в результате отмены пошлины доходы бюджета могли быть компенсированы на счет повышения размера пошлины при расторжении брака.