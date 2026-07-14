СК возбудил почти 1000 уголовных дел из-за невыплаты зарплат с начала года
Следственный комитет России с начала 2026 г. возбудил почти 1000 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы и иных выплат. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на оперативном совещании, посвященном расследованию преступлений этой категории.
По данным ведомства, за отчетный период в суд направлено в 1,5 раза больше уголовных дел, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 236 дел прекращены после полного погашения работодателями задолженности перед сотрудниками.
В СК сообщили, что в ходе процессуальных проверок и расследования уголовных дел установлен ущерб на сумму 11 млрд руб. На стадии следствия работникам уже возмещено около 10 млрд руб. В ведомстве подчеркнули, что полное погашение задолженности по зарплате остается одним из приоритетных направлений работы. Наибольшая задолженность по заработной плате зафиксирована в Кемеровской области, Архангельской области и Ненецком автономном округе, Воронежской, Тверской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.
Кроме того, с начала 2026 г. в центральный аппарат Следственного комитета поступило почти 2500 обращений граждан с просьбой принять меры по фактам невыплаты заработной платы. По итогам совещания Бастрыкин поручил активизировать взаимодействие с трудовыми инспекциями и другими контролирующими органами, проводить личные приемы работников и оперативно принимать процессуальные решения по подобным сообщениям.
В феврале «Ведомости» писали, что выплаты зарплат и надбавок за классное руководство учителям за январь задерживаются в некоторых муниципалитетах по разным причинам, в частности, из-за завершения реорганизации муниципальных образований и необходимости заключения соглашений о распределении федеральных субсидий в соответствии с законом.