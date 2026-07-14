СК возбудил почти 1000 уголовных дел из-за невыплаты зарплат с начала года

В СК сообщили, что в ходе процессуальных проверок и расследования уголовных дел установлен ущерб на сумму 11 млрд руб. На стадии следствия работникам уже возмещено около 10 млрд руб. В ведомстве подчеркнули, что полное погашение задолженности по зарплате остается одним из приоритетных направлений работы. Наибольшая задолженность по заработной плате зафиксирована в Кемеровской области, Архангельской области и Ненецком автономном округе, Воронежской, Тверской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.