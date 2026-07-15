Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ со счетом 2:0
Испания победила Францию в полуфинале Чемпионата мира по футболу – 2026 со счетом 2:0.
Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. С кем Испании предстоит сыграть в финале станет ясно 15 июля, когда состоится полуфинальная игра Аргентины и Англии.
ФИФА подтвердила даты заключительных игр турнира. Встреча за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.
11 июля сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Бельгию в 1/4 финала со счетом 2:1. Франция в своем четвертьфинале победила Марокко со счетом 2:0.
Англичане в 1/4 финала победили Норвегию в дополнительное время – 2:1. Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1.