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Сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ со счетом 2:0

Ведомости

Испания победила Францию в полуфинале Чемпионата мира по футболу – 2026 со счетом 2:0.

Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. С кем Испании предстоит сыграть в финале станет ясно 15 июля, когда состоится полуфинальная игра Аргентины и Англии.

ФИФА подтвердила даты заключительных игр турнира. Встреча за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.

11 июля сборная Испании вышла в полуфинал ЧМ, обыграв Бельгию в 1/4 финала со счетом 2:1. Франция в своем четвертьфинале победила Марокко со счетом 2:0.

Англичане в 1/4 финала победили Норвегию в дополнительное время – 2:1. Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

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