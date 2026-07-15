В Забайкалье начали выдавать QR-коды для АЗС через Max

Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что для получения кода надо зарегистрироваться в спецботе «Топливо 75» в Max, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива на АЗС DEKS по адресу Ленина 3в. «Если лимит не исчерпан, вы сразу получите QR-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться, показав код контролеру», – написал он в Telegram.