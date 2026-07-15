В Забайкалье начали выдавать QR-коды для АЗС через Max
Водители в Забайкалье смогут встать в электронную очередь на заправке только через мессенджер Max, сообщили в министерстве ЖКХ региона в соцсетях. Такую систему внедрили в тестовом режиме.
Для создания персонального QR-кода не потребуется регистрация на сторонних ресурсах, также код будет привязан к одному аккаунту мессенджера, что позволит избежать его перепродажи, указывают в министерстве.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что для получения кода надо зарегистрироваться в спецботе «Топливо 75» в Max, подать заявку на следующий день, выбрать временной слот и вид топлива на АЗС DEKS по адресу Ленина 3в. «Если лимит не исчерпан, вы сразу получите QR-код, с которым можно приехать в назначенный день и без очереди заправиться, показав код контролеру», – написал он в Telegram.
Систему в QR-кодами только через Max могут расширить в случае ее эффективности, добавил он. Осипов уточнил, что заправки с живой очередью останутся.
Очереди на заправках России скапливаются последний месяц на фоне роста спроса на топливо. Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, говорил вице-премьер Александр Новак в начале июля. До этого функции для поиска АЗС с наличием топлива запускали 2ГИС, «Сбер», «Яндекс».