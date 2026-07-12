Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу
Длинные очереди на заправках могут быть признаны уважительной причиной опоздания, если они возникли из-за чрезвычайных обстоятельств. Об этом рассказали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает ТАСС.
«Уважительными причинами чаще всего признаются (на основе анализа судебной практики): срочное обращение к врачу, экстренные и форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, выполнение государственных или общественных обязанностей», – говорится в сообщении.
Для того чтобы причина опоздания была признана уважительной, необходимо «быстрее уведомить» об опоздании и указать причину. Работодатель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания.
Очереди на заправках начали скапливаться на фоне роста спроса на топливо в России. Ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, говорил вице-премьер Александр Новак 7 июля. По его словам, кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.
8 июля «Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.