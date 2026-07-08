Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RNFT80,2+5,87%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,5+1,22%RGBITR750,78+1,23%
Главная / Технологии /

«Яндекс» начал показывать очереди на АЗС

Ведомости

«Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Об этом сообщил представитель компании.

До этого такая карта была доступна только водителям такси. На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.

Для этого «Яндекс» использует технологию, похожую на «Пробки» и информацию от «Карт». Используется информация о заказах топлива в «Яндекс Заправках» и результаты опросов водителей. Такие дополненные карты пока тестируется для Москвы и Санкт-Петербурга. Для других городов возможность будет доступна в ближайшие недели, отметил представитель компании.

Ранее вице-президент РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя. Крупные нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.

29 июня Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах. Правительство также решило временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её