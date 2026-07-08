«Яндекс» начал показывать очереди на АЗС
«Яндекс» открыл доступ к информации о наличии топлива и очередей на автозаправках для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Об этом сообщил представитель компании.
До этого такая карта была доступна только водителям такси. На ней можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. Пользователь также может отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить, есть ли очереди.
Для этого «Яндекс» использует технологию, похожую на «Пробки» и информацию от «Карт». Используется информация о заказах топлива в «Яндекс Заправках» и результаты опросов водителей. Такие дополненные карты пока тестируется для Москвы и Санкт-Петербурга. Для других городов возможность будет доступна в ближайшие недели, отметил представитель компании.
Ранее вице-президент РФ Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя. Крупные нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.
29 июня Новак поручил повысить эффективность распределения топлива в регионах. Правительство также решило временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%.