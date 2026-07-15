Чек на спа и термы вырос до 13% в июне
Россияне в июне стали чаще тратить деньги на отдых и досуг внутри своих регионов. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».
Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте спа-центров и акватермальных комплексов. Медианный чек достиг 4019 руб., что на 13% выше показателя июня 2025 г., а число покупок увеличилось на 19%. В спортивных центрах и фитнес-клубах медианный чек составил 3935 руб., прибавив 9% в годовом выражении, при этом количество покупок выросло на 10%. В семейных местах отдыха и детских развлекательных центрах медианный чек увеличился до 1488 руб., что на 10% больше, чем годом ранее, а число покупок выросло на 13%.
По оценке аналитиков, особенно во второй половине июня россияне чаще выбирали отдых без дальних поездок, отдавая предпочтение локальным площадкам. Такая тенденция отразилась на результатах первого полугодия в сегментах спа-комплексов, аквапарков и детских развлекательных центров. Наиболее активный рост продаж наблюдался в Московской агломерации, где сосредоточено большое количество объектов индустрии отдыха.
В «Чек индексе» отмечают, что устойчивый рост спроса на услуги спа-, банных и термальных комплексов продолжается уже три – четыре года. Увеличение среднего чека связано не только с изменением цен, но и с более частым выбором дополнительных и премиальных услуг, в том числе на индивидуальное парение, спа-программы и процедуры ухода.
Аналитики также указывают на сохранение положительной динамики в спортивном и семейно-досуговом сегментах, связывая ее с перераспределением потребительских расходов в пользу здоровья и качественного отдыха.
При этом, как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, спрос на внутренний туризм в России в первом полугодии 2026 г. сократился на 3% год к году до 40,1 млн поездок.