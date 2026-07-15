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Количество российских туристов в Таджикистане увеличилось на четверть

Ведомости

Туристический поток из России в Таджикистан по итогам первого полугодия 2026 г. увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом журналистам заявил председатель комитета по развитию туризма республики Джамшед Джумахонзода, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, за шесть месяцев Таджикистан посетили 175 800 граждан России. Всего за этот период в республику прибыли 1,06 млн иностранных граждан, из которых около 900 000 были туристами.

Глава комитета уточнил, что основную часть туристического потока составили путешественники из стран СНГ. По его данным, из 900 000 туристов 807 000 прибыли именно из государств Содружества.

9 июля АТОР сообщила, что туристический поток из России во Вьетнам в январе – июне составил 742 679 человек, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия вышла на третье место среди стран – основных поставщиков въездного турпотока во Вьетнам, уступив лишь Китаю (2,69 млн) и Южной Корее (2,16 млн). Позади остались Тайвань (638 000 туристов), США (529 000), Индия (491 000), Япония (441 000) и Австралия (336 000). Великобритания (220 000) уступает России более чем втрое, следует из данных АТОР.

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