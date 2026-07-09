Турпоток во Вьетнам за полгода вырос в 2,8 раза

Всего за первые шесть месяцев 2026 г. Вьетнам принял 12,25 млн иностранных гостей, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода 2025 г. В июне турпоток составил 1,68 млн человек – на 14,7% больше, чем годом ранее.



«Если текущий темп не снизится, по итогам года Вьетнам вполне может приблизиться к планке в 1,5 млн российских туристов – результат, которого от него не ждали еще пару лет назад», – отметили анатилики АТОР.



В начале июня АТОР сообщала, что продажи туров во Вьетнам выросли на 150% по сравнению с прошлым летом, а доля направления в структуре зарубежных бронирований увеличилась с 4,9 до 10%. В мае туроператоры фиксировали рост спроса на туры во Вьетнам на 777% за счет расширения полетных программ. С 22 июня действуют новые правила въезда во Вьетнам – электронная виза онлайн, срок пребывания увеличен до 60 дней, упрощены требования к страховке.