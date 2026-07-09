Турпоток во Вьетнам за полгода вырос в 2,8 раза
Туристический поток из России во Вьетнам в январе – июне составил 742 679 человек, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года,. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национального управления туризма Вьетнама.
Россия вышла на третье место среди стран – основных поставщиков въездного турпотока во Вьетнам, уступив лишь Китаю (2,69 млн) и Южной Корее (2,16 млн). Позади остались Тайвань (638 000 туристов), США (529 000), Индия (491 000), Япония (441 000) и Австралия (336 000). Великобритания (220 000) уступает России более чем втрое, следует из данных АТОР.
Всего за первые шесть месяцев 2026 г. Вьетнам принял 12,25 млн иностранных гостей, что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода 2025 г. В июне турпоток составил 1,68 млн человек – на 14,7% больше, чем годом ранее.
«Если текущий темп не снизится, по итогам года Вьетнам вполне может приблизиться к планке в 1,5 млн российских туристов – результат, которого от него не ждали еще пару лет назад», – отметили анатилики АТОР.
В начале июня АТОР сообщала, что продажи туров во Вьетнам выросли на 150% по сравнению с прошлым летом, а доля направления в структуре зарубежных бронирований увеличилась с 4,9 до 10%. В мае туроператоры фиксировали рост спроса на туры во Вьетнам на 777% за счет расширения полетных программ. С 22 июня действуют новые правила въезда во Вьетнам – электронная виза онлайн, срок пребывания увеличен до 60 дней, упрощены требования к страховке.