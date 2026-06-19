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АТОР сообщила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня

Ведомости

С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, должны будут заранее заполнять электронную карту прибытия. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новое требование распространяется на все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Для въезда путешественникам необходимо не ранее чем за 72 часа до прибытия заполнить анкету на портале миграционной службы Вьетнама и получить QR-код для предъявления на паспортном контроле.

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«Анкета доступна на русском языке, в ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме», – поясняют в АТОР.

Новые правила касаются всех иностранных граждан, в том числе россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз. Исключение предусмотрено для транзитных пассажиров, не пересекающих государственную границу, а также владельцев дипломатических и служебных паспортов.

5 мая сервис OnlineTours сообщал о резком росте интереса россиян к отдыху во Вьетнаме. По данным компании, спрос на туры в страну в 2026 г. увеличился на 777% благодаря запуску прямых авиарейсов и расширению полетных программ. При этом средний чек снизился на 4% и составил 243 300 руб.

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