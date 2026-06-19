АТОР сообщила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня

5 мая сервис OnlineTours сообщал о резком росте интереса россиян к отдыху во Вьетнаме. По данным компании, спрос на туры в страну в 2026 г. увеличился на 777% благодаря запуску прямых авиарейсов и расширению полетных программ. При этом средний чек снизился на 4% и составил 243 300 руб.