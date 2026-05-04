Спрос на туры во Вьетнам возрос на 777% в 2026 году

Лидером по объему бронирований с начала года стал Таиланд с ростом на 21% в годовом выражении. Средний чек возрос на 6% и достиг 236 500 руб. Второе место по популярности среди азиатских направлений занял Вьетнам, прибавив 777% после запуска прямых рейсов и расширения полетной программы. Средний чек сократился на 4% до 243 300 руб. На третьем месте находится Китай с ростом 118% и средним чеком 230 800 руб.