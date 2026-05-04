POSI979-0,04%CNY Бирж.00%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,75+0,04%RGBITR782,2+0,07%
Главная / Бизнес /

Спрос на туры во Вьетнам возрос на 777% в 2026 году

Ведомости

За четыре месяца 2026 г. бронирования туров во Вьетнам увеличились в 8,8 раза относительно такого же периода 2025 г. Кроме того, более чем вдвое вырос спрос на Китай (+118%), Индонезию (+121%) и Мальдивы (+136%). Это следует из данных онлайн-сервиса бронирования туров OnlineTours.

Лидером по объему бронирований с начала года стал Таиланд с ростом на 21% в годовом выражении. Средний чек возрос на 6% и достиг 236 500 руб. Второе место по популярности среди азиатских направлений занял Вьетнам, прибавив 777% после запуска прямых рейсов и расширения полетной программы. Средний чек сократился на 4% до 243 300 руб. На третьем месте находится Китай с ростом 118% и средним чеком 230 800 руб.

В то же время снизился спрос на Шри-Ланку (–46%) и Индию (–37%). При этом средний чек по Индии продемонстрировал рост на 13% и составил 167 800 руб.

Средний чек по всем азиатским направлениям уменьшился с 334 000 руб. до 295 000 руб. за тур на двоих. Сокращение чека из-за кратного роста числа бронирований может указывать на переориентацию спроса на более бюджетные варианты и расширение полетной программы.

10 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что продажи иностранных туров у туроператоров России в марте упали на 30% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и временного запрета на реализацию туров в ОАЭ. Вице-президент ассоциации, гендиректор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов говорил, что частично падение компенсировали дальневосточные направления. Зафиксирован рост спроса на туры во Вьетнам, Китай и РФ.

