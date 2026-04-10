Продажи иностранных туров в марте упали на 30% из-за войны в Иране

3 апреля АТОР объявила, что авиакомпании выставляют туроператорам дополнительные счета по оплаченным турам в рамках повышения топливного сбора. Повышения затронули направления Египта, Вьетнама и Таиланда, на которые повлияла война Израиля и США с Ираном. Рост цен на туры в Египте в среднем составляет $57 на человека, но на отдельных маршрутах – более $110 или до 18 800 руб. на двоих. Стоимость туров в Таиланд увеличилась от $119 до $129 на человека, во Вьетнам – от $161 до $200 на человека.