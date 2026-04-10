Продажи иностранных туров в марте упали на 30% из-за войны в Иране

Частично падение компенсировали дальневосточные направления
Ведомости

Продажи иностранных туров у российских туроператоров в марте сократились на 30% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и временного запрета на реализацию туров в ОАЭ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Вице-президент ассоциации, генеральный директор туроператора «Русский экспресс» Тарас Кобищанов заявил, что частично падение компенсировали дальневосточные направления. В частности, зафиксирован рост спроса на туры во Вьетнам, Китай и Россию. В то же время продажи туров в Турцию стагнируют.

3 апреля АТОР объявила, что авиакомпании выставляют туроператорам дополнительные счета по оплаченным турам в рамках повышения топливного сбора. Повышения затронули направления Египта, Вьетнама и Таиланда, на которые повлияла война Израиля и США с Ираном. Рост цен на туры в Египте в среднем составляет $57 на человека, но на отдельных маршрутах – более $110 или до 18 800 руб. на двоих. Стоимость туров в Таиланд увеличилась от $119 до $129 на человека, во Вьетнам – от $161 до $200 на человека.

По данным туроператоров, сильнее всего рост отмечен у зарубежных перевозчиков, в которых брались блоки мест по предоплате. Та же корректировка затронула часть российских авиакомпаний на массовых направлениях.

