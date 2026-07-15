Мосгорсуд утвердил арест Трабера по делу об убийстве

По этому делу проходят еще два фигуранта. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Всем троим грозит пожизненное лишение свободы.