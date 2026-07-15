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Главная / Общество /

Мосгорсуд утвердил арест Трабера по делу об убийстве

Ведомости

Мосгорсуд признал законным арест бизнесмена Ильи Трабера, обвиняемого в убийстве, передает «Интерфакс».

75-летнего Трабера арестовали 17 июня. Его обвиняют в убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 г.

По этому делу проходят еще два фигуранта. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений, и незаконное хранение огнестрельного оружия (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ). Всем троим грозит пожизненное лишение свободы.

Трабер – влиятельный предприниматель из Санкт-Петербурга. Свой бизнес начал в 1989 г. с небольшого кооперативного антикварного магазина «Петербург», но в 1990-х переключился на портовый и топливный бизнес. «Ведомости» писали, что среди его активов называли Петербургский нефтяной терминал, компанию «Совэкс Пулково», контролировавшую заправку самолетов в петербургском аэропорту.

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