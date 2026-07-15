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Проникшего в Курскую область литовского журналиста заочно приговорили к 20 годам

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил журналиста «ЛРТ» (Литовское национальное радио и телевидение) Элдорадаса Бутримаса к 20 годам лишения свободы за финансирование терроризма, материальное обеспечение наемника и незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 359, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 322 УК РФ. По данным СК, в апреле и октябре 2024 г. Бутримас размещал в запрещенной в России социальной сети публикации о сборе средств на приобретение автомобилей для граждан Литвы Альбертаса Глазаускаса и Раймондаса Урвикиса, которых российская сторона считает наемниками.

Кроме того, журналист публиковал объявления о сборе денег на покупку автомобилей для подразделений ВСУ, участвующих в действиях на территории Курской области. В СК также заявили, что вместе с Валдасом Барткевичюсом он доставил украинским подразделениям три автомобиля.

Ведомство сообщило, что Бутримас объявлен в международный розыск. По информации СК, его соучастник Барткевичюс ранее был заочно приговорен к 23 годам лишения свободы по ряду статей, в том числе о финансировании терроризма и незаконном пересечении государственной границы.

Как отметили в СК, в 2025 г. Глазаускас и Урвикис также были заочно осуждены и получили по 14 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

В сентябре 2025 г. МВД РФ объявило в розыск Бутримаса по уголовной статье.

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