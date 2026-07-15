Проникшего в Курскую область литовского журналиста заочно приговорили к 20 годам

Его признали виновным по ч. 1 ст. 359, ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 322 УК РФ. По данным СК, в апреле и октябре 2024 г. Бутримас размещал в запрещенной в России социальной сети публикации о сборе средств на приобретение автомобилей для граждан Литвы Альбертаса Глазаускаса и Раймондаса Урвикиса, которых российская сторона считает наемниками.