Умер художник Анатолий Заславский

Умер художник Анатолий ЗаславскийИдеологу «Безнадежных живописцев» было 86 лет
Художник, идеолог объединения «Безнадежные живописцы» Анатолий Заславский умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его ученик Федор Хмылко, пишет «Фонтанка».
Заславский родился 2 ноября 1939 г. в Киеве. Поступил в Киевский государственный институт имени Тараса Шевченко на живописный факультет, но был отчислен. Позже окончил отделение монументальной живописи Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной (сейчас - Академия Штиглица).
Начал творческую деятельность на рубеже 1960-1970-х. Является одним из ключевых представителей современного петербургского живописного экспрессионизма. Главными объектами в его творчестве были Санкт-Петербург и портреты близких ему людей.
В 2002 г. основал неофициальное объединение «Безнадежные живописцы». Объединение возникло в период непринятия живописи и представления его как «неинтересного, неактуального» вида искусства. Заславский объяснял, что «безнадежными» живописцами являются те, кто влюблен в живопись и понимает цветное содержание не как окраску поверхности холста, а как глубинное душевное переживание.