Умер художник Анатолий Заславский

В 2002 г. основал неофициальное объединение «Безнадежные живописцы». Объединение возникло в период непринятия живописи и представления его как «неинтересного, неактуального» вида искусства. Заславский объяснял, что «безнадежными» живописцами являются те, кто влюблен в живопись и понимает цветное содержание не как окраску поверхности холста, а как глубинное душевное переживание.