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Стала известна причина смерти актера Сэма Нила

Ведомости

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нила, известного по франшизе «Парк Юрского периода», стала пневмония. Об этом рассказал агент артиста Филип Гренц в комментарии Radio New Zealand.

«Сэм скончался от пневмонии. До болезни Сэм мужественно боролся и победил лимфому», – сказал он.

Актер признавался в том, что проходит лечение от редкого вида рака крови – ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы, в своих мемуарах «Я вам когда-нибудь об этом рассказывал?», опубликованных в 2023 г. Через три года Нил сообщил, что в его организме больше нет раковых клеток.

Нил скончался 13 июля в возрасте 78 лет. Актер родом из Северной Ирландии, в середине 1950-х его семья перебралась в Новую Зеландию. В 1993 г. Нил сыграл палеонтолога Алана Гранта в «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга и первопроходца Алистера Стюарта в фильме «Пианино» новозеландской постановщицы Джейн Кэмпион.

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