Стала известна причина смерти актера Сэма Нила

Актер признавался в том, что проходит лечение от редкого вида рака крови – ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы, в своих мемуарах «Я вам когда-нибудь об этом рассказывал?», опубликованных в 2023 г. Через три года Нил сообщил, что в его организме больше нет раковых клеток.