Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 000 рублей за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы назначил российскому рэперу Птахе (Давиду Нуриеву) штраф в размере 80 000 руб. за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
«Признать Нуриева виновным и назначить ему штраф в размере 80 000 руб.», – огласили решение в суде.
В ходе заседания рэп-исполнитель не признал вину. Он просил суд прекратить производство по делу. По словам Нуриева, несмотря на то что он автор указанных треков, он не размещал их в соцсети «В контакте». Кроме того, рэпер сообщил, что намерен обжаловать приговор.
Представитель Нуриева, по данным агентства, подчеркнула, что дело ведется из-за публикации треков двадцатилетней давности и рэпер не получает дохода за них. Суд выявил пропаганду наркотиков в треках группы «Птаха aka Зануда» «Не поздно», «Монолог» и «Не могу». Протокол составили по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в интернете). По ней для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, максимальным наказанием можем быть штраф в размере 100 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Птаха – российский рэп-исполнитель, автор текстов, киноактер. Родился 10 июня 1981 г. в Баку. Он участвовал в группах «Отверженные» (1996–2000 гг.), Centr (2005–2016 гг.), «Три кита» (с 2011 г.). С 2006 по 2017 г. также владел звукозаписывающим музыкальным лейблом, букинг-агентством и объединением «ЦАО Records».