Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 000 рублей за пропаганду наркотиков

Представитель Нуриева, по данным агентства, подчеркнула, что дело ведется из-за публикации треков двадцатилетней давности и рэпер не получает дохода за них. Суд выявил пропаганду наркотиков в треках группы «Птаха aka Зануда» «Не поздно», «Монолог» и «Не могу». Протокол составили по ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в интернете). По ней для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, максимальным наказанием можем быть штраф в размере 100 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.