ТАСС: с Бориса Надеждина взыскивают долг почти в 1,5 млн рублей
С экс-депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина
Производство было начато долгопрудненским отделом судебных приставов в 2024 г. Сам Надеждин сообщил, что ночью 16 июля ему пришло постановление пристава о запрете выезда за границу.
Адвокат политика Дмитрий Трунин рассказал «Ведомостям», что Надеждин проходит процедуру банкротства, поэтому судебные приставы «не должны работать по его долгам».
13 июля на Надеждина составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. Поводом к составлению протокола стало размещение видеоролика с предполагаемой символикой. Судебное заседание назначено на 17 июля.
За три дня до этого его признали иностранным агентом. Надеждин заявил после этого, что продолжит заниматься политикой и планирует остаться в России.