На Надеждина составили протокол о демонстрации экстремистской символики
На экс-депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина
Основанием для составления протокола по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской символики).
Надеждину грозит штраф до 2000 руб. либо арест до 15 суток.
Задержание Надеждина произошло через три дня после признания его иноагентом Минюстом РФ. По версии ведомства, он распространял фейки о власти, материалы других иноагентов и нежелательных организаций.