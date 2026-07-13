На Надеждина составили протокол о демонстрации экстремистской символики

На экс-депутата Госдумы от «Союза правых сил» Бориса Надеждина (считается в России иноагентом) составили административный протокол о демонстрации экстремистской символики. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что протокол будет рассмотрен в ближайшее время в одном из столичных судов.