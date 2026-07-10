Борис Надеждин внесен в реестр иноагентов

Борис Надеждин внесен в реестр иноагентовПеречень также пополнили журналистка Екатерина Воропай и «Штаб кандидатов»
Политик Борис Надеждин внесен в реестр иностранных агентов Минюста. Это следует из информации на сайте ведомства. Также в реестр внесены создатель туроператора RussiaDiscovery Тимофей Рогожин, журналистка Екатерина Воропай и независимая организация «Штаб кандидатов».
Надеждин распространял материалы других иноагентов и нежелательных организаций, считают в Минюсте. Ведомство усмотрело в его выступлениях и сообщениях фейки о власти, а также призывы к участию в несогласованных митингах и пикетах.
Политик, комментируя внесение своего имени в реестр, заявил для Telegram-канала «Осторожно, новости», что останется в России и продолжит заниматься политической деятельностью.
Основанием для включения в реестр основанного командой Надеждина «Штаба кандидатов» стало предполагаемое распространение фейков о решениях российских властей и избирательной системе РФ. Организация, согласно информации на ее сайте, занимается поддержкой независимых политиков и кандидатов на выборах в России.
Журналистку Воропай, попавшую в реестр, в Минюсте заподозрили в фейках о власти. Рогожин выступал против боевых действий на Украине, что стало основанием для внесения в перечень.
Статус иноагента несет за собой ряд ограничений прав и льгот для физлиц и организаций. Попавшим в реестр запрещены реклама, получение государственной поддержки, участие в выборах всех уровней, пользование собственными доходами от творческой деятельности без спецсчета. Для внесения в реестр Минюст не должен обращаться в суд.