Борис Надеждин внесен в реестр иноагентов

Статус иноагента несет за собой ряд ограничений прав и льгот для физлиц и организаций. Попавшим в реестр запрещены реклама, получение государственной поддержки, участие в выборах всех уровней, пользование собственными доходами от творческой деятельности без спецсчета. Для внесения в реестр Минюст не должен обращаться в суд.