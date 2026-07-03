Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович

Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г., в 2020-х законодательство ужесточили. Чтобы включить кого-то в реестр, Минюст не должен обращаться в суд. При этом такой статус несет за собой ограничение прав и льгот для физлиц и организаций. Им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней. Для них также установлен запрет на пользование собственными доходами от творческой деятельности без спецсчета.