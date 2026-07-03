Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович

Минюст признал иноагентом литературного критика Галину ЮзефовичРеестр ведомства также пополнил видеопроект «Ромб»
Литературного критика Галину Юзефович внесли в реестр иностранных агентов Минюста РФ. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Статус также присвоен журналистке Екатерине Алалыкиной (Аренина), руководителю программ Школы гражданского просвещения Инне Березкиной и видеопроекту «Ромб».
Минюст считает, что Юзефович распространяла фейки о российской власти, выступала против спецоперации, создавала материалы иноагентов, сотрудничала с нежелательными в РФ организациями.
Журналистка Алалыкина, по версии ведомства, распространяла «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Березкина принимала участие в антироссийских акциях за рубежом.
Проект «Ромб», помимо предполагаемого распространения фейков, заподозрили в пропаганде ЛГБТ-отношений
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г., в 2020-х законодательство ужесточили. Чтобы включить кого-то в реестр, Минюст не должен обращаться в суд. При этом такой статус несет за собой ограничение прав и льгот для физлиц и организаций. Им запрещена реклама, получение государственной финансовой и имущественной поддержки, участие в выборах всех уровней. Для них также установлен запрет на пользование собственными доходами от творческой деятельности без спецсчета.
Предполагается, что в реестр попадают лица, получавшие иностранное финансирование. 4 июня этого года замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что среди объявленных иноагентами в 2025 г. только у 4% нашли иностранное финансирование.