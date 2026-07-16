Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два обязательных курса
Минпросвещения России предложило изменить структуру предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), разделив его на два обязательных учебных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, изменения направлены на то, чтобы сделать предмет более практико-ориентированным. «Наша задача – сделать предмет ОБЗР наиболее практико-ориентированным. Важно, чтобы в непростых жизненных ситуациях ребята знали четкий алгоритм действий», – отметил он.
Курс «Безопасность жизнедеятельности» будет включать правила безопасного обращения с бытовыми приборами, действия при пожарах и коммунальных авариях, порядок вызова экстренных служб, дорожную безопасность, поведение при природных катаклизмах и массовых мероприятиях, а также вопросы цифровой безопасности.
Курс «Начальная военная подготовка» предусматривает изучение основ национальной безопасности, гражданской обороны, правил эвакуации, использования средств индивидуальной и коллективной защиты, знакомства с общевоинскими уставами, воинской дисциплиной и базовыми строевыми приемами. Также программа включает темы противодействия экстремизму и терроризму, практические занятия по оказанию первой помощи.
На изучение каждого курса отводится по 34 часа. Программой предусмотрено использование практических занятий, тренажеров и виртуальных моделей.
Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 г. для учащихся, переведенных в 8-й класс, а также принятых в 10-й класс в 2026-2027 учебном году.
1 июля Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Учебники для нового курса уже готовятся. Дисциплина появится во второй половине 2026/27 учебного года в пятых классах в объеме 17 часов. В 2027/28 году ее будут преподавать в шестых и седьмых классах по 34 часа.