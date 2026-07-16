Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два обязательных курса

1 июля Кравцов сообщил, что с нового учебного года в российских школах начнется поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Учебники для нового курса уже готовятся. Дисциплина появится во второй половине 2026/27 учебного года в пятых классах в объеме 17 часов. В 2027/28 году ее будут преподавать в шестых и седьмых классах по 34 часа.