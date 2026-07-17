Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVAV242+2,33%CNY Бирж.00%IMOEX2 023,59+0,07%RTSI813,96+0,07%RGBI111,13-0,06%RGBITR743,99-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВЦИОМ: только 4% россиян хорошо знают, что такое креативные индустрии

Ведомости

Только 4% россиян хорошо знают, что означает понятие «креативные индустрии», следует из доклада Аналитического центра ВЦИОМ «От грантов – к инвестициям: капитал для креативных индустрий» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Еще 19% опрошенных что-то знают об этом секторе экономики. При этом половина респондентов заявили, что слышат термин впервые. Инициативу по развитию креативных индустрий в стране поддержали 81%, из них 47% назвали такие действия «определенно важными». «Общество одобряет направление в целом, не имея понятийного аппарата, чтобы объяснить, что именно оно одобряет», – подчеркнули исследователи.

Респондентов также спросили о том, пользуются ли они товарами и услугами из сферы креативных индустрий. Выяснилось, что за последний год 7 из 10 человек оплачивали хотя бы один такой продукт. В 48% случаев речь шла о покупках в общепите (48%), билетах на концерты, спектаклях, книгах (по 31%), а также билетах в кино (30%).

3 июня гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров призвал российские регионы активнее инвестировать в креативные проекты, поскольку такие вложения способны привлекать туристов и повышать интерес к территориям. Он отметил, что эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру.

В качестве примера успешного сотрудничества медиаиндустрии и регионов глава холдинга привел сериал «Подслушано в Рыбинске», вышедший на платформе Premier. После премьеры проекта и запуска сопутствующей туристической программы с аудиогидами и квестами число бронирований в Рыбинске в мае 2025 г. выросло на 72%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь