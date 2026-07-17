ВЦИОМ: только 4% россиян хорошо знают, что такое креативные индустрии
Только 4% россиян хорошо знают, что означает понятие «креативные индустрии», следует из доклада Аналитического центра ВЦИОМ «От грантов – к инвестициям: капитал для креативных индустрий» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Еще 19% опрошенных что-то знают об этом секторе экономики. При этом половина респондентов заявили, что слышат термин впервые. Инициативу по развитию креативных индустрий в стране поддержали 81%, из них 47% назвали такие действия «определенно важными». «Общество одобряет направление в целом, не имея понятийного аппарата, чтобы объяснить, что именно оно одобряет», – подчеркнули исследователи.
Респондентов также спросили о том, пользуются ли они товарами и услугами из сферы креативных индустрий. Выяснилось, что за последний год 7 из 10 человек оплачивали хотя бы один такой продукт. В 48% случаев речь шла о покупках в общепите (48%), билетах на концерты, спектаклях, книгах (по 31%), а также билетах в кино (30%).
3 июня гендиректор «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров призвал российские регионы активнее инвестировать в креативные проекты, поскольку такие вложения способны привлекать туристов и повышать интерес к территориям. Он отметил, что эффективное развитие креативных индустрий невозможно без государственной поддержки, в том числе региональных программ, ребейтов и инвестиций в необходимую инфраструктуру.
В качестве примера успешного сотрудничества медиаиндустрии и регионов глава холдинга привел сериал «Подслушано в Рыбинске», вышедший на платформе Premier. После премьеры проекта и запуска сопутствующей туристической программы с аудиогидами и квестами число бронирований в Рыбинске в мае 2025 г. выросло на 72%.