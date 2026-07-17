ВЦИОМ: только 4% россиян хорошо знают, что такое креативные индустрии

Респондентов также спросили о том, пользуются ли они товарами и услугами из сферы креативных индустрий. Выяснилось, что за последний год 7 из 10 человек оплачивали хотя бы один такой продукт. В 48% случаев речь шла о покупках в общепите (48%), билетах на концерты, спектаклях, книгах (по 31%), а также билетах в кино (30%).