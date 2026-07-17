МВД возбудило пять дел против сервисов продажи персональных данных

МВД сейчас тестирует программы на основе ИИ для выявления дипфейков. В июне на ПМЭФ-2026 заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов заявил, что за январь – апрель 2026 г. ведомство зарегистрировало около 90 000 преступлений в сфере интернет-мошенничества. В 4% случаев злоумышленники использовали технологии дипфейка. Он отметил, что с июля 2025 г. министерство фиксирует снижение общего числа IT-преступлений. В январе – апреле 2026 г. их количество сократилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а причиненный ущерб уменьшился на 19% до 52 млрд руб.