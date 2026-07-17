Григоренко заявил о запросе на получение госуслуг в отделениях «Почты России»

9 июля Госдума приняла закон о реформе «Почты России», который вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Документ предусматривает перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат через портал «Госуслуги» с сохранением бумажных версий для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи. Закон также отменяет банковскую комиссию при оплате ЖКУ, вводит цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми сообщениями и позволяет «Почте России» принимать и доставлять заявления на «Госуслуги».