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Григоренко заявил о запросе на получение госуслуг в отделениях «Почты России»

Ведомости

Россияне заинтересованы в возможности получать государственные услуги в отделениях «Почты России», особенно в малочисленных населенных пунктах. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По его словам, расширение перечня услуг, оказываемых в отделениях почтового оператора, может стать одним из направлений дальнейшей модернизации компании.

«Было бы здорово и классно, чтобы в отделениях "Почты России" можно было бы получать не только почтовые услуги, но и какие-то государственные услуги», – сказал Григоренко.

Он добавил, что развитию «Почты России» также должны способствовать цифровизация и внедрение более гибкого графика работы отделений.

9 июля Госдума приняла закон о реформе «Почты России», который вступит в силу с 1 сентября 2026 г. Документ предусматривает перевод квитанций за жилищно-коммунальные услуги в электронный формат через портал «Госуслуги» с сохранением бумажных версий для пенсионеров, льготников и граждан без учетной записи. Закон также отменяет банковскую комиссию при оплате ЖКУ, вводит цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми сообщениями и позволяет «Почте России» принимать и доставлять заявления на «Госуслуги».

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