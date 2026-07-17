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Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Ведомости

В возрасте 78 лет скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова, вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова, сообщил международный клуб на странице во «ВКонтакте».

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим квнщикам», – сказано в сообщении.

Маслякова родилась в 1947 г. в Москве. В 1966 г. пришла на работу в Молодежную редакцию Центрального телевидения на должность ассистента режиссера КВН. В последствии стала режиссером Высшей лиги КВН и различных спецпроектов клуба. В октябре 1971 г. вышла замуж на Александра Маслякова, их брак продлился более 50 лет.

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