Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
В возрасте 78 лет скончалась режиссер КВН Светлана Маслякова, вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова, сообщил международный клуб на странице во «ВКонтакте».
«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим квнщикам», – сказано в сообщении.
Маслякова родилась в 1947 г. в Москве. В 1966 г. пришла на работу в Молодежную редакцию Центрального телевидения на должность ассистента режиссера КВН. В последствии стала режиссером Высшей лиги КВН и различных спецпроектов клуба. В октябре 1971 г. вышла замуж на Александра Маслякова, их брак продлился более 50 лет.