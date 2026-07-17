Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

Маслякова родилась в 1947 г. в Москве. В 1966 г. пришла на работу в Молодежную редакцию Центрального телевидения на должность ассистента режиссера КВН. В последствии стала режиссером Высшей лиги КВН и различных спецпроектов клуба. В октябре 1971 г. вышла замуж на Александра Маслякова, их брак продлился более 50 лет.