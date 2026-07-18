В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в Москве с 12:00 19 июля до 17:00 20 июля из-за высокой температуры воздуха, следует из данных Гидрометцентра РФ.
«19 и 20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30 градусов», – говорится на сайте организации.
Как пишет ТАСС, Гидрометцентр также объяснил, что под «сильной жарой» синоптики подразумевают период, когда в течение мая – августа максимальная температура воздуха достигает критерия, который установлен для конкретной территории. В Москве он составляет +30 градусов, в других регионах достигает +35 градусов.
18 июля МЧС столицы также предупредило, что жара до +30 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. В связи с аномально высокой температурой специалисты настоятельно рекомендовали москвичам и гостям города соблюдать простые, но важные правила: отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, регулярно пить воду и по возможности оставаться в тени.