В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

18 июля МЧС столицы также предупредило, что жара до +30 градусов ожидается в Москве в ближайшие дни. В связи с аномально высокой температурой специалисты настоятельно рекомендовали москвичам и гостям города соблюдать простые, но важные правила: отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, не забывать о головных уборах, регулярно пить воду и по возможности оставаться в тени.