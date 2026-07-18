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Жительница Белгородской области погибла в результате удара FPV-дрона

Ведомости

Женщина погибла в результате удара украинского FPV-дрона по частному дому в селе Заречье-Первое Белгородской области, сообщил региональный оперштаб.

Еще одна мирная жительница пострадала при взрыве дрона в Шебекине. У нее диагностировали акубаротравму. Женщину доставили в Шебекинскую ЦРБ, медики оказали ей помощь. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Кроме того, оперштаб сообщил о повреждениях кровли и окон зданий, автомобилей, частных домов, газовой трубы и ЛЭП в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка и Ржевка, а также в городе Грайворон.

18 июля Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В свою очередь, ВС РФ с помощью ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Поражены также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

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