Жительница Белгородской области погибла в результате удара FPV-дрона

18 июля Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 13 управляемых авиационных бомб и 774 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В свою очередь, ВС РФ с помощью ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Поражены также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.