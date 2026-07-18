Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RUAL19,845+2,43%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,57-0,29%RGBITR741,09-0,18%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Школьники РФ получили четыре золотые медали на международной олимпиаде по химии

Ведомости

Российские школьники завоевали четыре золотые медали в ходе 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова передает правительство РФ.

«Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде – яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам. Эти медали – не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников», – сказал Чернышенко.

Уточняется, что один из участников российской сборной Арсений Гасаненко из Москвы стал абсолютным победителем олимпиады. В команду также вошли Ярослав Косолапов из Магнитогорска, Игорь Устинов из Москвы и Павел Шептунов из Краснодарского края. Руководителем школьников был доцент химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Белов.

В апреле семеро российских школьников завоевали золото на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Победителями стали жители Москвы, Московской области, Самары и Магнитогорска. Российская сборная показала лучший результат по количеству золотых медалей среди всех стран. Серебро получили восемь жителей России. Всего в составе команды было 15 школьников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь