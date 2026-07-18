Школьники РФ получили четыре золотые медали на международной олимпиаде по химии
Российские школьники завоевали четыре золотые медали в ходе 58-й Международной химической олимпиады в Ташкенте, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова передает правительство РФ.
«Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде – яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам. Эти медали – не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников», – сказал Чернышенко.
Уточняется, что один из участников российской сборной Арсений Гасаненко из Москвы стал абсолютным победителем олимпиады. В команду также вошли Ярослав Косолапов из Магнитогорска, Игорь Устинов из Москвы и Павел Шептунов из Краснодарского края. Руководителем школьников был доцент химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Белов.
В апреле семеро российских школьников завоевали золото на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. Победителями стали жители Москвы, Московской области, Самары и Магнитогорска. Российская сборная показала лучший результат по количеству золотых медалей среди всех стран. Серебро получили восемь жителей России. Всего в составе команды было 15 школьников.