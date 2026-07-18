Школьники РФ получили четыре золотые медали на международной олимпиаде по химии

«Триумф наших ребят на Международной химической олимпиаде – яркое доказательство того, что в России подрастает поколение, способное двигать отечественную науку к новым горизонтам. Эти медали – не просто награды, а сплав таланта, титанического труда школьников и мудрости наставников, сумевших зажечь искру в сердцах учеников», – сказал Чернышенко.