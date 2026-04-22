Российские школьники получили семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде
Семеро российских школьников завоевали золотые медали по результатам 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Об этом сообщает МГУ им. М.В. Ломоносова в соцсети «ВКонтакте».
Победители – жители Москвы, Московской области, Самары и Магнитогорска. Сборная РФ показала лучший результат по количеству золотых медалей среди всех стран. Кроме того, восемь россиян, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске и в «Сириусе» получили серебро.
Всего в составе команды из России было 15 школьников, все они получили награды. Олимпиада проводилась в рамках Десятилетия науки и технологий в России, которое было объявлено российским президентом Владимиром Путиным.
В 2025 г. Менделеевская олимпиада прошла в Бразилии в городе Белу-Оризонти. Тогда все члены сборной России завоевал золотую медаль. Это был первый раз, когда олимпиада проводилась в Латинской Америке и собрала рекордное число участников (192 школьника из 40 стран).