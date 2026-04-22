Российские школьники получили семь золотых медалей на Менделеевской олимпиаде

В 2025 г. Менделеевская олимпиада прошла в Бразилии в городе Белу-Оризонти. Тогда все члены сборной России завоевал золотую медаль. Это был первый раз, когда олимпиада проводилась в Латинской Америке и собрала рекордное число участников (192 школьника из 40 стран).