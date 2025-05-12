Юбилейная Менделеевская олимпиада по химии состоится в Москве

На фоне расширения географии – на олимпиаде дебютировали команды из Боливии, Гондураса, Мексики, Перу, Венесуэлы, а также Японии, Южной Кореи, Катара, Ливана, Уганды и Эфиопии – оргкомитет увеличил число золотых медалей до 19. В прошлом году их было 15. Всего награды распределяются пропорционально количеству участников: 10% – золото, 20% – серебро, 30% – бронза.