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Юбилейная Менделеевская олимпиада по химии состоится в Москве

Ведомости

60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии пройдет в 2026 г. в Москве. Об этом объявил председатель жюри соревнования Александр Гладилин во время церемонии закрытия 59-й олимпиады. Его слова передает ТАСС.

В 2025 г. Менделеевская олимпиада прошла в Бразилии в городе Белу-Оризонти. Как писал ранее ТАСС, каждый член сборной России завоевал золотую медаль. Всего в сборную страны вошли 10 российских школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Казани и Краснодара.

В этом году турнир впервые проводится в Латинской Америке и собрал рекордное число участников: за победу борются 192 школьника из 40 стран.

На фоне расширения географии – на олимпиаде дебютировали команды из Боливии, Гондураса, Мексики, Перу, Венесуэлы, а также Японии, Южной Кореи, Катара, Ливана, Уганды и Эфиопии – оргкомитет увеличил число золотых медалей до 19. В прошлом году их было 15. Всего награды распределяются пропорционально количеству участников: 10% – золото, 20% – серебро, 30% – бронза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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