Юбилейная Менделеевская олимпиада по химии состоится в Москве
60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии пройдет в 2026 г. в Москве. Об этом объявил председатель жюри соревнования Александр Гладилин во время церемонии закрытия 59-й олимпиады. Его слова передает ТАСС.
В 2025 г. Менделеевская олимпиада прошла в Бразилии в городе Белу-Оризонти. Как писал ранее ТАСС, каждый член сборной России завоевал золотую медаль. Всего в сборную страны вошли 10 российских школьников из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Казани и Краснодара.
В этом году турнир впервые проводится в Латинской Америке и собрал рекордное число участников: за победу борются 192 школьника из 40 стран.
На фоне расширения географии – на олимпиаде дебютировали команды из Боливии, Гондураса, Мексики, Перу, Венесуэлы, а также Японии, Южной Кореи, Катара, Ливана, Уганды и Эфиопии – оргкомитет увеличил число золотых медалей до 19. В прошлом году их было 15. Всего награды распределяются пропорционально количеству участников: 10% – золото, 20% – серебро, 30% – бронза.