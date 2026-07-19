Шохин призвал наладить защиту гражданских объектов и их сотрудников от атак БПЛА

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Котовске и Электростали. В Котовске погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Дроны атаковали выходы из здания, поэтому какое-то время сотрудники не могли выйти из помещения.