Шохин призвал наладить защиту гражданских объектов и их сотрудников от атак БПЛА
Безопасность людей должна оставаться безусловным приоритетом при атаках украинских беспилотников, поэтому важно укреплять защиту граждански объектов, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его слова передает организация.
«Безопасность людей и устойчивость работы гражданской инфраструктуры должны оставаться безусловным приоритетом. В этих условиях особенно важна последовательная работа по укреплению защиты объектов и предотвращению угроз для предприятий и их сотрудников», – сказал Шохин.
В ночь на 18 июля ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Котовске и Электростали. В Котовске погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Дроны атаковали выходы из здания, поэтому какое-то время сотрудники не могли выйти из помещения.
19 июля помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в медицинских учреждениях остаются 40 пострадавших от удара ВСУ по складу в Электростали. Он уточнил, что семь человек находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней степени тяжести. 29 пострадавших получили амбулаторное лечение.