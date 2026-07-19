С начала года в реестр внесли свыше 1 млн сведений о залоговом транспорте
Количество записей о залоговом транспорте в публичном реестре нотариата увеличилось на 16% по сравнению с июлем 2025 г. На 1 июля в реестре нотариата насчитывается более 15,8 млн записей о залоговых автомобилях – годом ранее их было 13,6 млн. Нотариусы вносят сведения на основании данных от залогодателей или залогодержателей (как правило, банков).
В Федеральной нотариальной палате пояснили, что наличие непогашенного долга и обременения на транспортное средство не является препятствием для его продажи. Это не создает проблем для регистрации автомобиля в ГИБДД. Однако, как отметили в ведомстве, вместе с автомобилем к новому собственнику переходят и финансовые обязательства предыдущего владельца. В случае прекращения выплат по кредиту банк обратит взыскание на нового хозяина, которому придется либо вернуть сумму долга, либо сам автомобиль.
В ФНП подчеркнули, что любой желающий может круглосуточно и бесплатно проверить автомобиль на предмет нахождения в залоге с помощью публичного реестра. По данным нотариата, этот реестр не только помогает защитить добросовестных покупателей, но и стал одним из ключевых инструментов обеспечения законности и прозрачности в сфере залоговых отношений.
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества (РУЗДИ) функционирует на базе Единой информационной системы нотариата с 2014 г. Его создание было инициировано по поручению президента РФ для предотвращения мошеннических сделок с продажей транспортных средств, уже находящихся в залоге.
В ФНП уточнили, что помимо автомобилей в реестре также фиксируются сведения о залогах различного движимого имущества – от техники и драгоценностей до сельскохозяйственных животных и оленьих упряжек.
Крупные банки зафиксировали в I квартале 2026 г. значительный рост интереса граждан к покупке залогов, которые находятся в собственности у кредитных организаций, прежде всего – к автомобилям. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, ВТБ и банка Дом.РФ.
В ВТБ сообщили, что по итогам первого квартала количество сделок по продаже автомобилей в сервисе «КомиссиON», предназначенном для реализации непрофильных активов и залогового имущества, выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем продаж увеличился в 3,5 раза.