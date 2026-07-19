С начала года в реестр внесли свыше 1 млн сведений о залоговом транспорте

В Федеральной нотариальной палате пояснили, что наличие непогашенного долга и обременения на транспортное средство не является препятствием для его продажи. Это не создает проблем для регистрации автомобиля в ГИБДД. Однако, как отметили в ведомстве, вместе с автомобилем к новому собственнику переходят и финансовые обязательства предыдущего владельца. В случае прекращения выплат по кредиту банк обратит взыскание на нового хозяина, которому придется либо вернуть сумму долга, либо сам автомобиль.