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На Эльбрусе во время восхождения погиб 11-летний мальчик

Ведомости

При восхождении на гору Эльбрус погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике. Его отец получил травмы.

«Во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 г.р. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался», – сообщили в следственном комитете.

Туристы сорвались со скал, когда находились на высоте 4200 м. Следователи начали проверку.

10 июля во время попытки восхождения на вершину Виа-тау высотой приблизительно 3700 метров в Кабардино-Балкарии двое альпинистов сорвались с горы. В результате один из них скончался, а другой был травмирован.

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