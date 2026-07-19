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Главная / Общество /

Тверь официально стала частью «Золотого кольца России»

Ведомости

Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России», сообщил в Max врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Свершилось! Наша любимая Тверь теперь официально в знаменитом национальном маршруте "Золотое кольцо России"! Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне», – написал он.

По словам Королева, он объявил жителям Твери о новом ее статусе на торжественном открытии Дня города. Губернатор подчеркнул, что включение города в маршрут «открывает новые горизонты», в том числе в туризме, экономике, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей.

Теперь в состав маршрута входит десять городов. Помимо Твери, его частью являются Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич.

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