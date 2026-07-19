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Журналист Андрей Бурлака умер в возрасте 70 лет

Ведомости

Музыкальный журналист Андрей Бурлака умер на 71-м году жизни в результате последствий инсульта, передает «РИА Новости» со ссылкой на его окружение.

«У Андрея Петровича 20 мая был тяжелый инсульт. Два месяца боролись за восстановление, но, к сожалению, сегодня в 5 утра он умер», – рассказал агентству собеседник.

После инсульта журналист находился в реанимации Александровской больницы на протяжении 12 дней. Затем он был на реабилитации, а также в Максимилиановской больнице.

Бурлака родился в 1955 г. в закрытом городе Красноярск-26. Он известен как автор и соавтор книг «В ритме эпохи», «Рок-музыка в СССР» (1990), «Кто есть кто в советском роке» (1991) и «Рок-блиц». Кроме того, он создал труд «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965-2005», который издала «Амфора» в 2007 г.

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