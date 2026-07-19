Журналист Андрей Бурлака умер в возрасте 70 лет

Бурлака родился в 1955 г. в закрытом городе Красноярск-26. Он известен как автор и соавтор книг «В ритме эпохи», «Рок-музыка в СССР» (1990), «Кто есть кто в советском роке» (1991) и «Рок-блиц». Кроме того, он создал труд «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965-2005», который издала «Амфора» в 2007 г.