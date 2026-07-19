ВОЗ: до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить

ВОЗ не рекомендует назначать витамины группы B и E, омега-3 и поливитаминные комплексы для профилактики деменции, если у пациента нет их дефицита, так как потенциальная польза не превышает риски. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что у стран теперь есть четкие рекомендации для сохранения когнитивного здоровья населения. Ежегодные мировые экономические потери от деменции оцениваются в $1,3 трлн, половина которых приходится на неоплачиваемый уход со стороны родственников.