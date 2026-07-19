ВОЗ: до 45% случаев деменции можно предотвратить или отсрочить
Всемирная организация здравоохранения выпустила новое издание руководства по снижению риска когнитивных нарушений и деменции, в котором представлены обновленные научные рекомендации по борьбе с болезнью.
Согласно данным ВОЗ, до 45% случаев деменции могут объясняться воздействием корректируемых факторов риска, включая курение, употребление алкоголя, социальную изоляцию, низкую физическую активность, загрязнение воздуха и неинфекционные заболевания, такие как гипертония и диабет.
Всего в мире насчитывается более 57 млн человек с деменцией, ежегодно диагностируется почти 10 млн новых случаев. Наиболее распространенная форма – болезнь Альцгеймера (60–70% случаев). В новом руководстве, обновленном с учетом данных, накопленных с 2019 г., предлагаются меры по коррекции вредных привычек, профилактике хронических заболеваний и снижению экологических рисков.
Среди рекомендаций – когнитивный тренинг, социализация, повышение физической активности, отказ от табака и алкоголя, здоровое питание, а также контроль артериального давления, диабета и уровня холестерина. Впервые добавлена рекомендация по снижению воздействия загрязнения воздуха и использованию слуховых аппаратов.
ВОЗ не рекомендует назначать витамины группы B и E, омега-3 и поливитаминные комплексы для профилактики деменции, если у пациента нет их дефицита, так как потенциальная польза не превышает риски. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что у стран теперь есть четкие рекомендации для сохранения когнитивного здоровья населения. Ежегодные мировые экономические потери от деменции оцениваются в $1,3 трлн, половина которых приходится на неоплачиваемый уход со стороны родственников.