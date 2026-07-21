Художник Владимир Пименов умер в возрасте 85 лет
Народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Пименов умер на 86-м году жизни, сообщила академия.
«Российская и мировая культура понесли тяжелую утрату: 20 июля 2026 г. на 86-м году жизни скончался Владимир Сергеевич Пименов», – говорится в заявлении.
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя академии, причиной смерти художника стала продолжительная болезнь.
Пименов родился в 1941 г. в Зарайске Московской области. Он получил образование в Рязанском художественном училище и Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). В 1972 г. Пименов начал работать в киностудии «Беларусьфильм» и занимал должность исполняющего обязанности режиссера мультипликационного фильма.
Среди известных работ художника – цикл «Семейная хроника», «Зарайская среда обитания», «Стрелецкая слобода» и другие. В 2002-2009 гг. он также работал над портретной галереей четырех поколений зарайской семьи Новинских, которая теперь находится в Московском музее современного искусства и музее «Зарайский кремль».