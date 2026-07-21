Художник Владимир Пименов умер в возрасте 85 лет

Пименов родился в 1941 г. в Зарайске Московской области. Он получил образование в Рязанском художественном училище и Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК). В 1972 г. Пименов начал работать в киностудии «Беларусьфильм» и занимал должность исполняющего обязанности режиссера мультипликационного фильма.