Умер актер и руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов
Актер театра и кино, художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрий Поднозов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
В последние годы артист боролся с онкологическим заболеванием. Рак легких у Поднозова диагностировали в 2025 г.
Представители театра отметили его не только как выдающегося актера, но и как человека, который вдохновлял коллег и зрителей своей страстью к профессии. «Его уход – большая потеря для театра и кино», – сказали в театре.
Поднозов родился 17 декабря 1961 г. в Санкт-Петербурге. Он учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. В 1989 г. вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал театр «Особняк», которым впоследствии руководил. Актер сыграл в десятках театральных и кинопроектов. Среди его последних работ – фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал». В 2018 г. картина «Сердце мира» с участием Поднозова получила гран-при фестиваля «Кинотавр».