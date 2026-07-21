Умер актер и руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов

Поднозов родился 17 декабря 1961 г. в Санкт-Петербурге. Он учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. В 1989 г. вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал театр «Особняк», которым впоследствии руководил. Актер сыграл в десятках театральных и кинопроектов. Среди его последних работ – фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея» и «Капитан Волконогов бежал». В 2018 г. картина «Сердце мира» с участием Поднозова получила гран-при фестиваля «Кинотавр».