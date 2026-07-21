В детском центре в Архангельской области зафиксировали вспышку энтеровируса

В конце июня следователи возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, среди них четверо детей. Женщина 1964 г.р. скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Позднее стало известно, что в Астрахани госпитализированы уже 23 человека.