В детском центре в Архангельской области зафиксировали вспышку энтеровируса
Уголовное дело возбуждено из-за вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха «Северный Артек» в Холмогорском округе Архангельской области, сообщил Следственный комитет РФ по региону и Ненецкому автономному округу.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным ведомства, информация о заболевании 13 детей и трех взрослых появилась в социальных сетях. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В рамках расследования проводится осмотр лагеря, изымаются необходимые образцы, запрашиваются документы и назначаются экспертизы. Дело передано в производство Холмогорского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР.
В конце июня следователи возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, среди них четверо детей. Женщина 1964 г.р. скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Позднее стало известно, что в Астрахани госпитализированы уже 23 человека.