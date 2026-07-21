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В детском центре в Архангельской области зафиксировали вспышку энтеровируса

Ведомости

Уголовное дело возбуждено из-за вспышки энтеровирусной инфекции в центре детского отдыха «Северный Артек» в Холмогорском округе Архангельской области, сообщил Следственный комитет РФ по региону и Ненецкому автономному округу.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным ведомства, информация о заболевании 13 детей и трех взрослых появилась в социальных сетях. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования проводится осмотр лагеря, изымаются необходимые образцы, запрашиваются документы и назначаются экспертизы. Дело передано в производство Холмогорского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР.

В конце июня следователи возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, среди них четверо детей. Женщина 1964 г.р. скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Позднее стало известно, что в Астрахани госпитализированы уже 23 человека.

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