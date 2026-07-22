Путин поздравил Газманова и Эйфмана с юбилеями

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Олег Газманов родился 22 июля 1951 г. в городе Гусеве Калининградской области в семье фронтовиков. После развода родителей будущий артист остался с матерью. Несмотря на врожденный порок сердца, он стал мастером спорта по спортивной гимнастике. После переезда семьи в облцентр окончил музыкальную школу по классу скрипки. «Горжусь тем, что являюсь почетным гражданином Калининграда. И, кстати, кто-то мне говорил, что поезда туда приходят под мою мелодию “Балтийский берег”», – делился певец в интервью. Параллельно с учебой в Калининградском высшем инженерном морском училище Газманов выступал в ВИА «Атлантик» и «Визит». В 1969 г. он написал песню «Белый снег». Спустя 20 лет она обрела широкую известность: композицию исполнил Валерий Леонтьев, а в 1990 г. она прозвучала на фестивале «Песня года». / Борис Кремер / PhotoXPress