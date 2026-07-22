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Путин поздравил Газманова и Эйфмана с юбилеями

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Газманова с 75-летием, а балетмейстера и художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана – с 80-летним юбилеем. Тексты поздравительных телеграмм опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил творческие достижения Газманова, подчеркнул его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. «Желаю вам крепкого здоровья и новых профессиональных достижений», – говорится в поздравлении.

Поздравляя Эйфмана, глава государства назвал его профессиональный путь примером служения искусству и отметил вклад в развитие отечественной хореографической школы.

Президент подчеркнул, что созданный Эйфманом театр стал площадкой для творческих экспериментов, где работают талантливые артисты, режиссеры и художники. «Желаю вам доброго здоровья и успехов, а вашему любимому детищу – процветания», – говорится в поздравлении Путина.

20 июля Путин подписал указ о награждении Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Его ясные дни: жизнь и песни Олега Газманова
Олег Газманов родился 22 июля 1951 г. в городе Гусеве Калининградской области в семье фронтовиков. После развода родителей будущий артист остался с матерью. Несмотря на врожденный порок сердца, он стал мастером спорта по спортивной гимнастике. После переезда семьи в облцентр окончил музыкальную школу по классу скрипки. «Горжусь тем, что являюсь почетным гражданином Калининграда. И, кстати, кто-то мне говорил, что поезда туда приходят под мою мелодию “Балтийский берег”», – делился певец в интервью. Параллельно с учебой в Калининградском высшем инженерном морском училище Газманов выступал в ВИА «Атлантик» и «Визит». В 1969 г. он написал песню «Белый снег». Спустя 20 лет она обрела широкую известность: композицию исполнил Валерий Леонтьев, а в 1990 г. она прозвучала на фестивале «Песня года».
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Олег Газманов родился 22 июля 1951 г. в городе Гусеве Калининградской области в семье фронтовиков. После развода родителей будущий артист остался с матерью. Несмотря на врожденный порок сердца, он стал мастером спорта по спортивной гимнастике. После переезда семьи в облцентр окончил музыкальную школу по классу скрипки. «Горжусь тем, что являюсь почетным гражданином Калининграда. И, кстати, кто-то мне говорил, что поезда туда приходят под мою мелодию “Балтийский берег”», – делился певец в интервью. Параллельно с учебой в Калининградском высшем инженерном морском училище Газманов выступал в ВИА «Атлантик» и «Визит». В 1969 г. он написал песню «Белый снег». Спустя 20 лет она обрела широкую известность: композицию исполнил Валерий Леонтьев, а в 1990 г. она прозвучала на фестивале «Песня года». / Борис Кремер / PhotoXPress

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