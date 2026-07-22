Путин поздравил Газманова и Эйфмана с юбилеями
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Олега Газманова с 75-летием, а балетмейстера и художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана – с 80-летним юбилеем. Тексты поздравительных телеграмм опубликованы на сайте Кремля.
Путин отметил творческие достижения Газманова, подчеркнул его активную гражданскую позицию и вклад в реализацию общественно значимых инициатив. «Желаю вам крепкого здоровья и новых профессиональных достижений», – говорится в поздравлении.
Поздравляя Эйфмана, глава государства назвал его профессиональный путь примером служения искусству и отметил вклад в развитие отечественной хореографической школы.
Президент подчеркнул, что созданный Эйфманом театр стал площадкой для творческих экспериментов, где работают талантливые артисты, режиссеры и художники. «Желаю вам доброго здоровья и успехов, а вашему любимому детищу – процветания», – говорится в поздравлении Путина.
20 июля Путин подписал указ о награждении Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.