Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Газманов родился 22 июля 1951 г. в городе Гусеве Калининградской области. В 1973 г. окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ) по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». В 1981 г. окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Во время учебы был участником вокально-инструментального ансамбля «Атлантик». Для этого коллектива Газманов написал песню «Белый снег». В 1990 г. Валерий Леонтьев исполнил ее на фестивале «Песня года». Позже Газманов выступал в группе «Визит», играл в рок-группах «Диво» и «Галактика», писал музыку и тексты.