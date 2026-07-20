Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца и композитора Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, государственная награда присуждена Газманову «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В документе он также указан как композитор, артист-вокалист и член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), представляющий Москву.
Газманов родился 22 июля 1951 г. в городе Гусеве Калининградской области. В 1973 г. окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ) по специальности «холодильные и компрессорные машины и установки». В 1981 г. окончил Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Во время учебы был участником вокально-инструментального ансамбля «Атлантик». Для этого коллектива Газманов написал песню «Белый снег». В 1990 г. Валерий Леонтьев исполнил ее на фестивале «Песня года». Позже Газманов выступал в группе «Визит», играл в рок-группах «Диво» и «Галактика», писал музыку и тексты.
Газманов является 15-кратным лауреатом фестиваля «Песня года», 7-кратным обладателем национальной премии «Овация», лауреатом одного из наиболее авторитетных международных фестивалей The World Music Awards, послом доброй воли детского фонда «ЮНИСЕФ» в России. Награжден общественными наградами, в том числе: лауреат премии МВД России, лауреат премии города Москвы и многих других фестивалей, наград и премий. 9 мая 1998 г. на Площади звезд у входа в ГЦКЗ «Россия» была заложена именная звезда Олега Газманова. Он также является членом Союза писателей Москвы, общественного совета Министерства обороны РФ, общественного совета Министерства внутренних дел РФ.