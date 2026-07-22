В Краснодаре локализовали пожар на складе Wildberries после атаки
Пожар на складе Wildberries в Краснодаре, возникший после атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главы региона, в больнице скончалась девушка, получившая ранения в результате атаки на склад. Еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях Краснодара, шестерым помощь оказали амбулаторно.
Кондратьев также сообщил, что при атаке были повреждены школьные автобусы, находившиеся рядом со складом. Часть транспорта направят на ремонт, чтобы к началу учебного года обеспечить перевозку школьников.
Кроме того, в Армавире полностью ликвидировано возгорание на нефтебазе, подвергшейся атаке БПЛА. При ударе погиб охранник. Глава региона поручил мэру Армавира Андрею Харченко оказать его семье необходимую поддержку.
До этого сообщалось, что в ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Персонал объектов был эвакуирован. Также под удар попала нефтебаза в Армавире.
Для тушения пожара на складе Wildberries в Краснодаре привлекли вертолет. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на месте работают 105 человек и 37 единиц техники.