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В Краснодаре локализовали пожар на складе Wildberries после атаки

Ведомости

Пожар на складе Wildberries в Краснодаре, возникший после атаки беспилотников, локализован. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, в больнице скончалась девушка, получившая ранения в результате атаки на склад. Еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях Краснодара, шестерым помощь оказали амбулаторно.

Кондратьев также сообщил, что при атаке были повреждены школьные автобусы, находившиеся рядом со складом. Часть транспорта направят на ремонт, чтобы к началу учебного года обеспечить перевозку школьников.

Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Общество

Кроме того, в Армавире полностью ликвидировано возгорание на нефтебазе, подвергшейся атаке БПЛА. При ударе погиб охранник. Глава региона поручил мэру Армавира Андрею Харченко оказать его семье необходимую поддержку.

До этого сообщалось, что в ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Персонал объектов был эвакуирован. Также под удар попала нефтебаза в Армавире.

Для тушения пожара на складе Wildberries в Краснодаре привлекли вертолет. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на месте работают 105 человек и 37 единиц техники.

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