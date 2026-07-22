Емельяненко подал в суд на «Издательство АСТ» из-за книги о себе

На обложке размещена фотография спортсмена, а его имя использовано в названии и оформлении издания. По утверждению истца, книга распространяется через книжные магазины, маркетплейсы и онлайн-платформы в печатном, электронном и аудиоформатах, то есть его личные данные используются в коммерческих целях. Сам Емельяненко заявил, что не давал согласия на размещение своей фотографии и использование своего имени на обложке и в рекламных материалах.