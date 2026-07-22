Емельяненко подал в суд на «Издательство АСТ» из-за книги о себе
Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к ООО «Издательство АСТ» и автору книги Анастасии Ивановой за использование его изображения и имени на обложке книги. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Емельяненко требует защитить право на использование своего изображения и имени, а также честь, достоинство и деловую репутацию, следует из материалов суда. Согласно исковому заявлению, в 2025 г. АСТ выпустило в серии «Звезды отечественного спорта для детей» книгу «Легенда ММА – Федор Емельяненко», автором которой указана Иванова под псевдонимом Аля Рогожкина.
На обложке размещена фотография спортсмена, а его имя использовано в названии и оформлении издания. По утверждению истца, книга распространяется через книжные магазины, маркетплейсы и онлайн-платформы в печатном, электронном и аудиоформатах, то есть его личные данные используются в коммерческих целях. Сам Емельяненко заявил, что не давал согласия на размещение своей фотографии и использование своего имени на обложке и в рекламных материалах.
Емельяненко просит взыскать с ответчиков солидарно 12,66 млн руб. в качестве упущенной выгоды и 300 000 руб. в качестве морального ущерба. Кроме того, он требует прекратить распространение и рекламу книги в нынешнем оформлении, удалить его изображение из всех промоматериалов, изъять тираж из оборота, прекратить допечатку и производство книги в существующем виде.
Емельяненко также просит признать часть биографических сведений, изложенных в книге, недействительными и порочащими его честь и достоинство. Он требует обязать ответчиков исправить спорные фрагменты, вложить в реализуемые экземпляры лист с опровержением и разместить информацию на официальных страницах и карточках товара.
В мае певец Филипп Киркоров подал исковое заявление в Савеловский районный суд Москвы на АО «Ньюс медиа», которому принадлежат интернет-издания Shot и Life, за публикации о задолженности по ЖКХ. Киркоров попросил признать публикации не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Он посчитал, что издания должны выпустить опровержение, а также заплатить ему по 521 000 руб. Певец также попросил взыскать расходы по уплате госпошлины в размере 15 000 руб.