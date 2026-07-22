Либертарианская партия России прекратила свою деятельность

17 июля Минюст России внес в реестр иноагентов Либертарианскую партию России. По данным ведомства, организация распространяла недостоверную информацию о деятельности органов власти и российской избирательной системе, выступала против спецоперации, призывала к нарушению территориальной целостности России, распространяла материалы иностранных агентов, а в ее состав входят лица, уже включенные в соответствующий реестр.