Либертарианская партия России прекратила свою деятельность
Либертарианская партия России (председатель Марина Мацапулина) прекратила свою деятельность после включения в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.
В организации отметили, что партия больше не будет заниматься политической работой и прекращает прием новых сторонников.
17 июля Минюст России внес в реестр иноагентов Либертарианскую партию России. По данным ведомства, организация распространяла недостоверную информацию о деятельности органов власти и российской избирательной системе, выступала против спецоперации, призывала к нарушению территориальной целостности России, распространяла материалы иностранных агентов, а в ее состав входят лица, уже включенные в соответствующий реестр.