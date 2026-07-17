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Минюст внес в реестр иноагентов Либертарианскую партию России

Список пополнили журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров
Ведомости

Минюст России внес в реестр иностранных агентов Либертарианскую партию России, проект «Четвертый сектор», журналиста Александра Поливанова и писателя Дмитрия Петрова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Минюста, Петров распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике, выступал против спецоперации, участвовал в мероприятиях организаций, признанных нежелательными, а также иностранных агентов, распространял их материалы и проживает за пределами России.

В отношении Поливанова в министерстве заявили, что он также распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей, выступал против спецоперации, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, по данным ведомства, Поливанов является директором медиапроекта, включенного в реестр иностранных агентов и перечень организаций, признанных в России экстремистскими.

Минюст включил проект «Эхо» в реестр иноагентов

Общество

Либертарианская партия России (председатель М.В. Мацапулина), по данным Минюста, распространяла недостоверную информацию о деятельности органов власти и российской избирательной системе, выступала против спецоперации, призывала к нарушению территориальной целостности России, распространяла материалы иностранных агентов, а в ее состав входят лица, уже включенные в соответствующий реестр.

По данным ведомства, проект «Четвертый сектор» тоже распространял материалы иноагентов и организаций, признанных нежелательными, а также недостоверную информацию о деятельности российских властей и системе образования. Минюст также указал, что основатели проекта проживают за пределами России.

3 июля сообщалось, что Минюст включил в реестр иностранных агентов литературного критика Галину Юзефович (считается в России иноагентом), журналистку Екатерину Алалыкину (считается в России иноагентом) (Аренину), руководителя программ Школы гражданского просвещения Инну Березкину (считается в России иноагентом) и видеопроект «Ромб».

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