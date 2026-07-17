Минюст внес в реестр иноагентов Либертарианскую партию России

В отношении Поливанова в министерстве заявили, что он также распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей, выступал против спецоперации, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, по данным ведомства, Поливанов является директором медиапроекта, включенного в реестр иностранных агентов и перечень организаций, признанных в России экстремистскими.