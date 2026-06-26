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Минюст включил проект «Эхо» в реестр иноагентов

Также в перечень добавили социолога, медиа-группу и общественное движение
Елена Вострикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст России расширил реестр иностранных агентов, включив в него проект «Эхо», медиа-группу «Автономное действие», общественное движение «Крымская солидарность» и социолога Елену Коневу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, Конева распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в создании материалов иностранных агентов и сотрудничала с иностранными СМИ. По данным Минюста, она проживает за пределами России.

Проект «Эхо», по данным ведомства, также распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей, выступал против спецоперации, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, признанных в России нежелательными, а также взаимодействовал с иноагентами.

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По данным Минюста, медиагруппа «Автономное действие» распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, а также недостоверную информацию о решениях российских властей и выступала против спецоперации.

В отношении общественного движения «Крымская солидарность» министерство заявило, что оно распространяло недостоверную информацию о деятельности органов власти, участвовало в распространении материалов иностранного агента и взаимодействовало с участниками международных террористических организаций, а также с органами государственной власти Украины.

Кроме того, Минюст исключил из реестра иностранных агентов ООО «Иновещание» в связи с ликвидацией организации.

5 июня сообщалось, что ведомство внесло в реестр иностранных агентов бывшего сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука, журналистов Михаила Маглова и Виталия Солдатских, а также активистку Татьяну Фролову. По данным министерства, они распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти и участвовали в создании материалов иноагентов.

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