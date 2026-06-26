Минюст включил проект «Эхо» в реестр иноагентов

Как заявили в министерстве, Конева распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти, выступала против спецоперации на Украине, участвовала в создании материалов иностранных агентов и сотрудничала с иностранными СМИ. По данным Минюста, она проживает за пределами России.