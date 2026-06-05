Экс-сопредседатель «Голоса» Андрейчук попал в перечень иноагентов

Экс-сопредседатель «Голоса» Андрейчук попал в перечень иноагентовМинюст также добавил в перечень двух журналистов и активистку
Минюст России расширил реестр иностранных агентов и включил в перечень четырех человек, следует из данных на сайте ведомства.
В список внесли бывшего сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука, двух журналистов Михаила Маглова и Виталия Солдатских, а также активистку Татьяну Фролову.
Все они, по данным министерства, распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских органов публичной власти, а также создавали и распространяли материалы иноагентов.
Андрейчук, кроме прочего, делился ложными данными о российской избирательной системе, отметили в ведомстве. Он взаимодействует с иноагентом и, как и Маглов с Фроловой, создает материалы организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Журналисты, по данным ведомства, сотрудничают с организациями, включенными в реестр иноагентов.
Маглов, Солдатских и Фролова живут за пределами России. Они высказываются против спецоперации, сообщил Минюст. Активистка участвовала в антироссийских акциях протеста и собирала деньги для оказания поддержки Украине, добавили в ведомстве.
2 июня Андрейчук рассказал, что он стал фигурантом уголовного дела по статье об иноагентах. Дело возбуждено по «иноагентской» статье (330.1 УК РФ, уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), однако по данным на 2 июня Андрейчука не было в перечне Минюста.
«Голос» попал в обновленный перечень ведомства в августе 2021 г. Андрейчук был сопредседателем организации до 7 июля 2025 г., в тот же день движение прекратило деятельность. По его словам, до ликвидации он сдавал все отчеты за движение в Минюст.