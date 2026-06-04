«Мемориал» и его структуры признали террористическими организациями
Росфинмониторинг внес международную организацию «Мемориал» (признана иноагентом и экстремистской организацией), а также более 30 ее структур в список террористических организаций, следует из материалов ведомства.
Помимо «Мемориала» в перечень вошли Антидискриминационный центр «Мемориал», «Мемориал Медиа», «Фонд Иофе» и другие организации.
В апреле Верховный суд России признал движение «Мемориал» экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории страны. Уточнялось, что решение суда должно исполниться немедленно. Заседание проходило в закрытом режиме.
Еще в декабре 2021 г. ВС РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал», как и его структур. Перед этим организация получила статус НКО – иностранного агента от Минюста. Она также несколько раз была оштрафована за нарушение законодательства об иноагентах.