«Мемориал» и его структуры признали террористическими организациями

Еще в декабре 2021 г. ВС РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал», как и его структур. Перед этим организация получила статус НКО – иностранного агента от Минюста. Она также несколько раз была оштрафована за нарушение законодательства об иноагентах.