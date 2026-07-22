В ДНР два человека погибли и 10 ранены из-за атак украинских БПЛА

В Никитовском районе Горловки ранения получили два мужчины, находившиеся на остановке общественного транспорта. В Центрально-Городском районе города пострадали сотрудники коммунального предприятия – женщины 1959 и 1965 г.р. и мужчины 1964, 1982 и 1998 г.р. Еще одна женщина получила травмы в Калининском районе Горловки.