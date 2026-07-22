В ДНР два человека погибли и 10 ранены из-за атак украинских БПЛА
Два человека погибли и еще десять получили ранения в результате атак беспилотников на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
В Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк – Амвросиевка беспилотник атаковал легковой автомобиль, погибли мужчина и женщина. Среди пострадавших есть жители Горловки, Шахтерска и Селидово.
В Никитовском районе Горловки ранения получили два мужчины, находившиеся на остановке общественного транспорта. В Центрально-Городском районе города пострадали сотрудники коммунального предприятия – женщины 1959 и 1965 г.р. и мужчины 1964, 1982 и 1998 г.р. Еще одна женщина получила травмы в Калининском районе Горловки.
Кроме того, в Шахтерске ранения средней степени тяжести получил мужчина 1962 г.р., а в Селидово Красноармейского муниципального округа мужчина 1946 г.р. пострадал при подрыве на противопехотной мине ПФМ «Лепесток» на приусадебном участке. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В результате атак повреждены пять жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры и легковой автомобиль. Повреждения зафиксированы в Донецке, Торезе, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском муниципальных округах.
По данным Минобороны, силы ПВО ликвидировали 80 украинских дронов над российскими регионами за день. Российские военные уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Курской областей, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.